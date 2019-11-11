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Шахтер – Динамо: InStat назвал лучших игроков Класического

10:25 94 Читати українською
Шахтер – Динамо: InStat назвал лучших игроков Класического
Сергей Кривцов / фото: ФК Шахтер

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений игроков в матче 14-го тура УПЛ Шахтер – Динамо.

18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон
 
18’ Сергей Кривцов
82’ Тайсон

Самым полезным игроком отчетного матча по оценкам компании InStat стал защитник Шахтера Сергей Кривцов, рейтинг эффективности игры которого составил 369 баллов.

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За 90 минут, проведенных на поле, Кривцов выполнил 75 ТТД с браком в ​​12%. В активе защитника сборной Украины победный мяч, 11 выигранных единоборств из 13-ти и 10 отборов, перехватов и подборов.

В тройку лучших игроков поединка также попали защитник Шахтера Исмаили (302 балла) и полузащитник Динамо Владимир Шепелев (286).

Напомним, Шахтер одержал минимальную победу (1:0) и набрал 40 очков в 14-и турах, "горняки" продолжают лидировать. У Динамо на 13 пунктов меньше и четвертая позиция в турнирной таблице УПЛ.

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