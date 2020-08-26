Шахтар – Динамо: Де Пена назвав переломний момент Суперкубка

"Думаю, найголовніше – це результат. Ми забили два м’ячі у першому таймі, після чого злагоджено оборонялися. Дуже багато бігали, уся команда серйозно попрацювала. Ми знаємо, що Шахтар має сильних гравців, ми знаємо, як вони грають, адже добре готувалися до цього матчу.

"У нас величезні проблеми в обороні": Степаненко відверто оцінив матч з Динамо за Суперкубок

Суперкубок наш – це головне. На мою думку, у футболі перемога – це завжди найважливіше. Ми здобули трофей, і, думаю, ніхто не дивитиметься, грали ми на оборону чи ні. Ми забили три м’ячі, тоді як наші суперники – лише один. Ми володарі Суперкубку України.

Ми можемо грати в різних стилях, залежно від ситуації. Знаємо, що Шахтар любить контролювати м’яч, тому ми оборонялися та діяли на контратаках. Звісно, завжди добре повести в рахунку – це тисне на команду-суперника. Думаю, після другого голу ми контролювали гру. Шахтар зумів забити однин раз, що подарувало їм надію, однак далі ми забили третій м’яч і виграли трофей", – цитує слова Де Пени офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

"Луческу став динамівським серцем": стьоб Суркіса, емоції екс-жони Шовковського і 2 причини перемоги Динамо над Шахтарем