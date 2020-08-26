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Шахтар – Динамо: Де Пена назвав переломний момент Суперкубка

09:49 - Читать на русском
Шахтар – Динамо: Де Пена назвав переломний момент Суперкубка
Карлос Де Пена / Твіттер ФК Динамо

Хавбек київського клубу Карлос Де Пена оцінив гру Динамо у матчі проти Шахтаря.

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"Думаю, найголовніше – це результат. Ми забили два м’ячі у першому таймі, після чого злагоджено оборонялися. Дуже багато бігали, уся команда серйозно попрацювала. Ми знаємо, що Шахтар має сильних гравців, ми знаємо, як вони грають, адже добре готувалися до цього матчу.

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Суперкубок наш – це головне. На мою думку, у футболі перемога – це завжди найважливіше. Ми здобули трофей, і, думаю, ніхто не дивитиметься, грали ми на оборону чи ні. Ми забили три м’ячі, тоді як наші суперники – лише один. Ми володарі Суперкубку України.

Ми можемо грати в різних стилях, залежно від ситуації. Знаємо, що Шахтар любить контролювати м’яч, тому ми оборонялися та діяли на контратаках. Звісно, завжди добре повести в рахунку – це тисне на команду-суперника. Думаю, після другого голу ми контролювали гру. Шахтар зумів забити однин раз, що подарувало їм надію, однак далі ми забили третій м’яч і виграли трофей", – цитує слова Де Пени офіційний сайт киян.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо Карлос Карлос Де Пена
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