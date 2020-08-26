Шахтер – Динамо: Де Пена назвал переломный момент Суперкубка

"Думаю, самое главное – это результат. Мы забили два мяча в первом тайме, после чего слаженно оборонялись. Очень много бегали, вся команда серьезно поработала. Мы знаем, что Шахтер имеет сильных игроков, мы знаем, как они играют, ведь хорошо готовились к этому матчу.

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Суперкубок наш – это главное. По моему мнению, в футболе победа – это всегда самое важное. Мы завоевали трофей, и, думаю, никто не будет смотреть, играли мы на оборону или нет. Мы забили три мяча, тогда как наши соперники – только один. Мы обладатели Суперкубка Украины.

Мы можем играть в разных стилях, в зависимости от ситуации. Знаем, что Шахтер любит контролировать мяч, поэтому мы оборонялись и действовали на контратаках. Конечно, всегда хорошо повести в счете – это давит на команду–соперника. Думаю, после второго гола мы контролировали игру. Шахтер сумел забить один раз, что подарило им надежду, однако дальше мы забили третий мяч и выиграли трофей", – цитирует слова Де Пени официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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