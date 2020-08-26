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Шахтер – Динамо: Де Пена назвал переломный момент Суперкубка

09:49 - Читати українською
Шахтер – Динамо: Де Пена назвал переломный момент Суперкубка
Карлос Де Пена / Твиттер ФК Динамо

Хавбек киевского клуба Карлос Де Пена оценил игру Динамо в матче против Шахтера.

Суперкубок Украины
Шахтер
1
1 : 3
3
Динамо Киев
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуниор Мораес
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родригес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родригес
37’ Жуниор Мораес
83’ Фран Соль

"Думаю, самое главное – это результат. Мы забили два мяча в первом тайме, после чего слаженно оборонялись. Очень много бегали, вся команда серьезно поработала. Мы знаем, что Шахтер имеет сильных игроков, мы знаем, как они играют, ведь хорошо готовились к этому матчу.

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Суперкубок наш – это главное. По моему мнению, в футболе победа – это всегда самое важное. Мы завоевали трофей, и, думаю, никто не будет смотреть, играли мы на оборону или нет. Мы забили три мяча, тогда как наши соперники – только один. Мы обладатели Суперкубка Украины.

Мы можем играть в разных стилях, в зависимости от ситуации. Знаем, что Шахтер любит контролировать мяч, поэтому мы оборонялись и действовали на контратаках. Конечно, всегда хорошо повести в счете – это давит на команду–соперника. Думаю, после второго гола мы контролировали игру. Шахтер сумел забить один раз, что подарило им надежду, однако дальше мы забили третий мяч и выиграли трофей", – цитирует слова Де Пени официальный сайт киевлян.

Напомним, Динамо уверенно победило Шахтер в матче за Суперкубок (3:1).

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08:00
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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Суперкубок Украины Шахтер - Динамо Киев Карлос Карлос Де Пена
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