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"У нас величезні проблеми в обороні": Степаненко відверто оцінив матч з Динамо за Суперкубок

08:56 - Читать на русском
"У нас величезні проблеми в обороні": Степаненко відверто оцінив матч з Динамо за Суперкубок
Тарас Степаненко / Сайт ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від Суперкубка України та розповів про слабкі сторони "гірників".

Суперкубок України
Шахтар
1
1 : 3
3
Динамо
21:00 25:08:2020
завершено
37’ Жуніор Мораєс
 
Карлос Де Пена 20’
Жерсон Родрігес 31’
Фран Соль 83’
20’ Карлос Де Пена
31’ Жерсон Родрігес
37’ Жуніор Мораєс
83’ Фран Соль

"У нас є певні проблеми, їх треба вирішувати. Коли все добре – ніхто нічого не помічає. Але у нас величезні проблеми в обороні. Це показав Інтер і матч за Суперкубок. Суперник кілька разів дійшов до воріт – забив три голи.

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У сучасному футболі є команди, які добре тримають м'яч, але нічого не виграють. У нас футболісти заточені на атакувальний футбол. У сучасному футболі оборона грає вирішальну роль.

Атака виграє матчі, а оборона – трофеї. Як тільки серйозний суперник – у нас виникають проблеми. Хтось не допрацьовує, хтось не добігає. Якщо нам не дають думати, виривають м'яч з ногами, то ми даємо дуже багато вільного простору. Потрібно розбиратися і працювати.

Я знаю гру Луческу. Вони грали на контратаках. Він вибрав швидких футболістів на флангах. Вони грали за рахунок довгих передач. Для нас це не мало стати сюрпризом", – сказав Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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Тарас Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Суперкубок України Шахтар - Динамо
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