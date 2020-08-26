"У нас величезні проблеми в обороні": Степаненко відверто оцінив матч з Динамо за Суперкубок

"У нас є певні проблеми, їх треба вирішувати. Коли все добре – ніхто нічого не помічає. Але у нас величезні проблеми в обороні. Це показав Інтер і матч за Суперкубок. Суперник кілька разів дійшов до воріт – забив три голи.

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У сучасному футболі є команди, які добре тримають м'яч, але нічого не виграють. У нас футболісти заточені на атакувальний футбол. У сучасному футболі оборона грає вирішальну роль.

Атака виграє матчі, а оборона – трофеї. Як тільки серйозний суперник – у нас виникають проблеми. Хтось не допрацьовує, хтось не добігає. Якщо нам не дають думати, виривають м'яч з ногами, то ми даємо дуже багато вільного простору. Потрібно розбиратися і працювати.

Я знаю гру Луческу. Вони грали на контратаках. Він вибрав швидких футболістів на флангах. Вони грали за рахунок довгих передач. Для нас це не мало стати сюрпризом", – сказав Степаненко в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, Динамо впевнено перемогло Шахтар у матчі за Суперкубок (3:1).

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