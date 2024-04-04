Під час матчу 1/2 фіналу Кубка України, в якому Шахтар обіграв Чорноморець, трапився курйоз за участю вболівальника.

Дозвіл пускати глядачів на трибуни ускладнив роботу стюардів. На Арені Львів зафіксовано одне з перших порушень правил поведінки уболівальниками. Чоловік вибіг на газон під час матчу Шахтар – Чорноморець.

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Фана зупинили ще на підступах до поля, але він зумів перехитрити стюардів. Втім, його забіг тривав лише кілька метрів. Працівники повалили порушника на газон і втягли за його межі. Але й цій маленькій перемозі під оплески трибун уболівальник дуже радів.

Нагадаємо, Шахтар у цьому матчі здобув впевнену перемогу й пробився у фінал Кубка України.

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