Шахтар у рамках 1/2 фіналу Кубка України 2023/24 приймає Чорноморець. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/2 фіналу Кубка України 2023/24 між Шахтарем і Чорноморцем стартує о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Віктор Копієвський.

Шахтар – Чорноморець: анонс матчу 1/2 фіналу Кубка України

Стартові склади

Шахтар:

Чорноморець:

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