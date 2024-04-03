Матч Шахтар – Чорноморець відбудеться сьогодні, 3 квітня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV. Гру розсудить Віктор Копієвський.

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Шахтар продовжує свою безпрограшну ходу по весняній частині сезону. Винятком стала поразка від Марселя, але то таке. Важливо, що на внутрішній арені все добре. Команда розписала нічию з Олександрією, після чого здобула чотири перемоги поспіль, а середня результативність на цьому відрізку склала 2,6 голів. І це проти Кривбасу, Колоса й Оболоні (ну і Миная) – команд із надзвичайно міцними оборонними моделями.

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При детальному розгляді футбол "гірників" виглядає вже не так переконливо. Навіть розгром Оболоні на вихідних мав купу нюансів – під пресингом "пивоварів" Шахтар видав всього 69% точності передач уперед, допустив 15 низьких втрат і не міг видати тривалі володіння. Ця історія є систематичною для донеччан. Навіть аутсайдери не бояться чинити високий тиск на чемпіона.

Зламувати середній / низький блок підопічним Маріно Пушіча теж не просто. Із Кривбасом до вилучення і з Колосом у першому таймі моментів практично не виникало. Досить показово, що у поєдинку з криворіжцями Шахтар заробив гольовий кутовий тоді, коли команду не пресингували – і пропустив тоді, коли на білд-ап почали тиснути великими силами.

Клас "гірників" дозволяє здобувати результат навіть з таким футболом. Суперники нариваються на червоні картки, їм бракує сил і кадрів на весь матч, вони рідко конвертують високі відбирання в моменти – а Маріно Пушіч дозволяє собі радикальні заміни й гру без сталої схеми. Втім, конкретно з Чорноморцем одного класу може бути і замало (тим паче, коли мова йде про Кубок).

"Моряки" минулої весни розписали з Шахтарем бойову нічию (2:2). З того часу минув рік. Одесити вже не настільки потужні, як у попередньому сезоні – на вихідних вони здобули першу перемогу після відновлення сезону, програвши перед цим тричі поспіль (поразок мало бути більше). Тим не менш, у команди Романа Григорчука залишається добре поставлений персональний пресинг.

Так, він не допоміг з Вересом, Ворсклою і Оболонню, однак для Динамо він становив серйозні проблеми. Команди, які більше заточені у гру на м'ячі, отримують менше рандомних поразок у більш-менш рівних іграх – але чинити на них тиск простіше, ніж на команди, які пуляють передачі на 40 метрів при кожному опусканні на власну третину. А Шахтар зі своїм бажанням розігрувати від воріт коротко особливо вразливий.

Розгром Полісся (4:1) на вихідних нагадав, що у Чорноморця взагалі-то є і симпатична модель позиційних атак. І є кадровий потенціал, аби реалізовувати цю модель (Авагімян оформив хет-трик). Проблема криється в тому, що це був перший матч одеситів навесні, у якому ми побачили такий перфоманс – і він не скасовував проблем у обороні. Хтозна, як би повернувся матч, якби Брагару не вибив м'яч з лінії воріт на 33-й хвилині за рахунку 0:0.

Команда Романа Григорчука після відновлення сезону пропускала не більше одного гола за гру, однак мала ковтнути значно більше. І це проти прохідних суперників. Що і говорити, коли Оболонь завершила поєдинок з Чорноморцем із рахунком 18:1 за ударами (Оболонь, Карл!). У зустрічі з Шахтарем така розконцентрованість може дорого коштувати андердогу.

Чорноморець і рік тому був андердогом у протистоянні з "гірниками", а зараз – тим паче. Букмекери не вірять у "моряків", але у Саарбрюкен в Німеччині теж ніхто не вірив. Допоки той не вибив Баварію, Айнтрахт і Гладбах. У кубкових турнірах усі здатні перемогти усіх, адже налаштуватись треба тільки на один матч.

У одному матчі можливо все. Чорноморець може створити сенсацію. Особливо з урахуванням того факту, що Маріно Пушіч з великою ймовірністю вдасться до ротації – хоча б невеличкої.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Чорноморець

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Ракицький, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Егіналду – Сікан

Чорноморець: Варакута – Бадібанга, Салюк, Єрмаков, Брагару – Васильєв – Бойчук, Бадібанга, Авагімян, Штогрін – Ієде

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Шахтар безумовним фаворитом матчу УПЛ. На перемогу підопічних Маріно Пушіча дають 1.27, а на тріумф Чорноморець – аж 14.50. Нічия була оцінена коефіцієнтом 6.60.

Фахівці очікують на хорошу результативність. Тотал більше 3.0 оцінюється коефіцієнтом 1.82, аналогічний тотал менше – 2.21. Гол Данила Сікан помножить вашу ставку на 1.85, а Андрія Штогріна – на 3.00.

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