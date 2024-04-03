Шахтер в рамках 1/2 финала Кубка Украины 2023/24 принимает Черноморец. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Кубка Украины 2023/24 между Шахтером и Черноморцем стартует в 18:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV. Игру рассудит Виктор Копиевский.

Шахтер – Черноморец: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины: анонс матча 1/2 финала Кубка Украины

Стартовые составы

Шахтер:

Черноморец:

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