Команды обменялись голами Сикана и Штогрина за 18 минут, а затем наступило затишье почти до перерыва. Под занавес тайма Черноморец не устоял. Арбитр Виктор Копиевский решил, что Салюк таки задел ногу Эгиналдо, и назначил пенальти. Бондаренко 11-метровый реализовал.

Шахтер вышел в финал Кубка Украины, разгромив Черноморец – Судаков оформил дубль, отдал ассист и забил в стиле Месси

Второй тайм превратился в бенефис Георгия Судакова. Лидер Шахтера забил два роскошных гола – сольные проходы с бильярдным завершением в нижний угол. "Горняки" с разгромной победой 4:1 стали первыми финалистами Кубка Украины 2023/24. Завтра в противостоянии Полесье – Ворскла определится их соперник.