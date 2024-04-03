Шахтер – Черноморец – 4:1 – видео голов и обзор полуфинала Кубка Украины
Шахтер разгромил Черноморец в полуфинале Кубка Украины. Смотрите видео голов и обзор матча.
Команды обменялись голами Сикана и Штогрина за 18 минут, а затем наступило затишье почти до перерыва. Под занавес тайма Черноморец не устоял. Арбитр Виктор Копиевский решил, что Салюк таки задел ногу Эгиналдо, и назначил пенальти. Бондаренко 11-метровый реализовал.
Шахтер вышел в финал Кубка Украины, разгромив Черноморец – Судаков оформил дубль, отдал ассист и забил в стиле Месси
Второй тайм превратился в бенефис Георгия Судакова. Лидер Шахтера забил два роскошных гола – сольные проходы с бильярдным завершением в нижний угол. "Горняки" с разгромной победой 4:1 стали первыми финалистами Кубка Украины 2023/24. Завтра в противостоянии Полесье – Ворскла определится их соперник.