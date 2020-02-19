Шахтар – Бенфіка: Каштру закликав боротись з расизмом на прикладі Тайсона та Марега

Головний тренер Шахтаря Луїш Каштру сильно перейнявся проблемами расизму у сучасному футболі.

"Ця тема дуже складна для обговорення. Ми вже зустрічалися з цим самі. Можна говорити про дискримінацію, про расизм. Не так давно схоже трапилося тут з Тайсоном і Дентінью.

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Ситуація з Марега (нападник Порту – прим.) дуже схожа. Ми підримуємо його. Це абсолютно жахливо. Дуже часто відбуваються ситуації, коли люди просто відвертаються і роблять вигляд ніби нічого не трапилося.

Футбол – це таке місце, куди люди приходять для розваги, для насолоди. На жаль, все, що ми бачимо останнім часом, це постійне приниження, викрики, освистування. Це відбувається між гравцями, тренерами, суперниками, вболівальниками. Ми повинні боротися з цим. Однак не забуваймо, що ми це обговорюємо, коли постраждала відома людина, як от Марега, а коли це відбувається у різних куточках світу, про це ніхто не говорить. Потрібно боротися з цим, це не може більше тривати", – сказав Каштру на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, вже завтра, 20 лютого, "гірники" прийматимуть Бенфіку в рамках плей-офф Ліги Європи. Матч розпочнеться о 19:55.

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