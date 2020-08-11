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Шахтар – Базель: екс-зірка "гірників" застеріг підопічних Каштру від недооцінки суперника

10:27 - Читать на русском
Шахтар – Базель: екс-зірка "гірників" застеріг підопічних Каштру від недооцінки суперника
Сергій Ковальов / ФК Шахтар

Екс-півзахисник Шахтаря та збірної України Сергій Ковальов висловився щодо протистояння своєї колишньої команди зі швейцарським Базелем у матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

 

"Упевнений в одному – поєдинок для донеччан буде непростим. Не може слабкий колектив дістатися до чвертьфіналу європейського турніру. Причому не варто забувати, що відбудеться лише одна гра, в якій може статися все, що завгодно.

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Втім, матч з Вольфсбургом показав, що "гірники" зараз перебувають у хорошій формі. Складається враження, що і не було паузи, пов'язаної з карантином, настільки рівно і якісно колектив зараз виступає. І це незважаючи на те, що у чемпіонаті у донеччан не було конкуренції.

Проте, у жодному разі не можна недооцінювати суперника. Так, швейцарці ще не пропускали у чотирьох матчах плей-офф Ліги Європи, але потенціалу для того, щоб розмочити ворота Базеля у футболістів Шахтаря достатньо", – сказав Ковальов у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, вже сьогодні, 11 серпня, Шахтар в 1/4 фіналу Ліги Європи зіграє зі швейцарським Базелем. Початок матчу о 22:00.

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Теги
Шахтар Шахтар Базель Базель Ліга Європи Шахтар - Базель Сергій Ковальов
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