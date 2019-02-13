Шахтар – Айнтрахт: передматчева прес-конференція Аді Хюттера

Головний тренер Айнтрахта Аді Хюттер поділився очікуваннями від першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Шахтаря.

"Політ до Харкова був приємний, все добре. Матимемо достатньо часу в місті та на стадіоні, щоб вивчити обстановку та підготуватися до матчу.

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Ми проаналізували записи гри Шахтаря проти Хоффенхайма, інших матчів, спарингів. Не відкрили ніякий секрет, просто проводимо звичайну підготовку. Команда суперника за останній час не надто змінилася – лідери ті ж: Марлос, Тайсон. Ми планомірно готувалися до зустрічі.

Ситуація змінилася у порівнянні з груповим етапом. Ми усвідомлюємо, що виходимо проти команди високого рівня. Я б поставив Шахтар вище за Лаціо та Марсель, проти яких доводилося грати в групі. Зараз нам потрібно не просто забити, а й не пропустити.

Шахтар нагадує такі топові команди Бундесліги, як дортмундську Борусію та Баварію. Думаю, якби донеччани виступали в німецькому чемпіонаті, то претендували б на найвищі місця.

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Повинні зіграти тактично правильно, не давати супернику вільних зон. Вважаю, що лівий фланг Шахтаря з Тайсоном є сильнішим. Мусимо надійно відіграти як з м'ячем, так і без. Постараємося скористатися моментами, коли вони втрачатимуть м'яч, помилятимуться. Вирішальне значення матимуть концентрація та організація.

Так, я свого часу проходив Шахтар і Динамо, але це не має відношення до завтрашнього матчу. Зараз в мене зовсім інша команда. Тоді ми були "темною конячкою", на нас не ставили. Тепер все по-іншому.

Шанси 50 на 50. Айнтрахт добре пройшов груповий етап, а Шахтар – сильна команда з Ліги чемпіонів. Формально, Шахтар фаворит, але долю зустрічі вирішать деталі.

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Чи підказував щось Ігор Сімонов (менеджер-екіпірувальник) про Шахтар? Я не повинен у нього запитувати поради. В мене є фахівці, які вивчали суперника. Також зі сторони Ігоря було б не дуже гарно розказувати все, що він знає про Шахтар, адже він виступав за них.

Холод в Україні? Повірте, в мене в Австрії снігу більше. Пізній час початку матчу не є проблемою. Труднощі футболістам може створити льодяний вітер, однак вони повинні впоратися з цим", – сказав Хюттер.