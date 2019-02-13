Шахтер – Айнтрахт: предматчевая пресс-конференция Ади Хюттера

Главный тренер Айнтрахта Ади Хюттер поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против Шахтера.

"Полет в Харьков был приятный, все хорошо. Будем иметь достаточно времени в городе и на стадионе, чтобы изучить обстановку и подготовиться к матчу.

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Мы проанализировали записи игры Шахтера против Хоффенхайма, других матчей, спаррингов. Не открыли никакой секрет, просто проводим обычную подготовку. Команда соперника за последнее время не слишком изменилась – лидеры те же: Марлос, Тайсон. Мы планомерно готовились ко встрече.

Ситуация изменилась по сравнению с групповым этапом. Мы осознаем, что выходим против команды высокого уровня. Я бы поставил Шахтер выше Лацио и Марселя, против которых приходилось играть в группе. Сейчас нам нужно не просто забить, но и не пропустить.

Шахтер напоминает такие топовые команды Бундеслиги, как дортмундскую Боруссию и Баварию. Думаю, если бы дончане выступали в немецком чемпионате, то претендовали бы на самые высокие места.

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Должны сыграть тактически правильно, не давать сопернику свободных зон. Считаю, что левый фланг Шахтера с Тайсоном является сильным. Должны надежно сыграть как с мячом, так и без. Постараемся воспользоваться моментами, когда они будут терять мяч, ошибаться. Решающее значение будут иметь концентрация и организация.

Да, я в свое время проходил Шахтер и Динамо, но это не имеет отношения к завтрашнему матчу. Сейчас у меня совсем другая команда. Тогда мы были "темной лошадкой", на нас не ставили. Теперь все по-другому.

Шансы 50 на 50. Айнтрахт хорошо прошел групповой этап, а Шахтер – сильная команда из Лиги чемпионов. Формально, Шахтер фаворит, но судьбу встречи решат детали.

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Подсказывал ли что-то Игорь Симонов (менеджер-экипировщик) о Шахтере? Я не должен у него спрашивать совета. У меня есть специалисты, которые изучали соперника. Также со стороны Игоря было бы не очень хорошо рассказывать все, что он знает о Шахтере, ведь он выступал за них.

Холод в Украине? Поверьте, у меня в Австрии снега больше. Позднее время начала матча не является проблемой. Трудности футболистам может создать ледяной ветер, однако они должны справиться с этим", – сказал Хюттер.