Шахтар – Айнтрахт: ОСК Металіст почали готувати до матчу

Газон ОСК Металіст накрили плівкою і прагнуть ідеально підготувати його до матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Айнтрахт.

"Стандартний набір агрономічних заходів буде проведено на цьому газоні. Включений підігрів поля, використовується захисне покривало, лампи штучного освітлення. Проведено ряд заходів, які допомагають захистити газон від "хвороб".

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В такому стані поле буде знаходитися в такому стані до 14 лютого. Час від часу він буде розкриватися, але це буде залежати від погоди", – сказав директор Шахтар-Сервісу Вадим Гунько в ефірі каналу Футбол 1.

Матч Шахтар – Айнтрахт відбудеться 14 лютого о 22:00 за київським часом.

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