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"Динамо на світлові роки позаду Шахтаря", пекло календаря і погрози киянам: "проросійські" греки радіють жеребкуванню ЛЄ

18 грудня 09:00 1
"Динамо на світлові роки позаду Шахтаря", пекло календаря і погрози киянам: "проросійські" греки радіють жеребкуванню ЛЄ
Динамо – Олімпіакос: кияни зіграють матч 1/16 ЛЄ 2018/19 проти греків
Тарас Котів Тарас Котів

Динамо зіграє проти Олімпіакоса в 1/16 фіналу Ліги Європи. Для фанатів грецького гранда це один з найкращих варіантів, хоч деякі з осторогою пригадують дуелі киян проти АЕКа.

Динамо не без проблем, але загалом успішно проходило клуби Греції в єврокубках: 4 перемоги, 3 нічиї та 1 поразка. Проходили Олімпіакос у Кубку чемпіонів далеких 70-х (2:2 та 1:0, тоді також першу зустріч грали на виїзді). Ще легше вибили ПАОК наступного, 1976-го року (перемоги 4:0 вдома і 2:0 в гостях). Обіграли Панатінаїкос 1:0 в Лізі чемпіонів 1995/96 (1:0), але київський клуб дискваліфікували в тому сезоні за скандал із шубами. З тим же ПАО зустрілись у легендарному для українського футболу сезоні ЛЧ 1998/99. На поразку 1:2 у Греції відповіли домашньою перемогою 2:1, вибили "конюшинок" з єврокубків та добрались до півфіналу.

Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари

І вже навіть при Хацкевичу пройшли ще одного місцевого гранда – АЕК у минулому розіграші Ліги Європи на цій же стадії, що й нині, били завдяки голу на виїзді (1:1 та 0:0). Незважаючи на те, що греки на футбольних полях ніколи не проходили Динамо в єврокубках, зараз вони аж світяться від щастя! "Динамо може бути хорошою командою, але це не Бетіс і не Мілан", – оцінюють грецькі журналісти. Водночас лунають і тверезіші голоси: пірейці мають схожу проблему, що й кияни зі складом, а ще проти них календар у внутрішніх турнірах.

За 12 днів може вирішитись доля Олімпіакоса в кількох змаганнях: 9 або 10 лютого клуб їде в гості до головного конкурента в боротьбі за чемпіонство ПАОК, від якого зараз відстає на 5 очок. На День закоханих 14 лютого чекає в гості Динамо в Лізі Європи. На 17 або 18 лютого запланована ще одна супердуель – Олімпіакос приймає АЕК Чигринського. А вже 21 вирішиться доля протистояння в Лізі Європи в Києві. Просто шалений графік, який не витримати нинішнім складом, вважає fws.gr. Команда Мартінша шукатиме підсилення позиції центрального форварда (у тут можуть бути конкурентами Динамо!) та правого флангу атаки.

Журналіст SDNA Сотіріс Міліос взагалі вважає команду Хацкевича солодким десертом: "Не жеребкування, а рахат-лукум для Олімпіакоса. Динамо на світлові роки позаду Шахтаря, переживаючи величезний спад. Воно навіть гірше, ніж рік тому, коли грало проти АЕКа. Страшно (знову) лише через їхніх специфічних фанатів".

Інший журналіст Дімітріс Грігоропулос побоюється провалу, згадуючи Металіст Маркевича, який вибивав Олімпіакос Вальверде в 1/8 Ліги Європи-2011/12 (команди обмінялись домашніми поразками): "За 2 місяці до гри безглуздо багато писати про шанси команд. У січні багато що може змінитись – трансфери на підсилення і продажі гравців, травми. Теоретично жереб хороший, бо Олімпіакос уникнув багатьох класних команд.

Сподіваюсь тільки, що вони не позбавлять нас того щастя, яке ми могли відчути в матчах проти Металіста. Бог тоді спав і зупинив ходу команди Вальверде, яка могла досягнути значно більших висот. Колектив, який будує Мартінш, нагадує той попередній. Я писав напередодні що вважаю Київ ідеальним варіантом. І вірю: це дуже добрий знак, що лотерея підкинула його. Однак є і негатив – якщо ми програємо, всі розцінять це лише як провал".

Грецька Gazzetta згадала, що Мартінш уже протистояв Динамо як тренер. Португалець програв з Ріу Аве обидва матчі групового турніру Ліги Європи. Правда, які тоді гравці забивали за киян! Ярмоленко, Кравець, Беланда, Велозу, Ленс – усі вони зараз грають за кордоном. Більшість в Туреччині, а дехто в Англії та Італії.

Фанати в основному радіють. "Щасливий жереб, але варто увімкнути холодну голову – забагато оптимізму призводить до самозаспокоєння і небезпечної розслабленості..."

"Ви завжди можете судити про жеребкування на основі того, кого ви уникнути. Динамо було ідеальним варіантом. Такого не можна сказати про Челсі, Арсенал або Севілью, які могли дістатись".

"Гарний жереб. Нам до снаги перемогти, якщо ми серйозна команда і підпишемо нападника, якого нам так не вистачає".

"Жереб видав Олімпіакос – Динамо на День Валентина? Хочеться сміятись, але давайте будемо серйозними. Це можливість для фанатів-антифашистів Олімпіакоса".

"Ми також помстимося за АЕК. Спочатку тут", – фанати Олімпіакоса налаштовані радикально і фактично прямим текстом погрожують київським візаві, які приїдуть до них у гості 14 лютого.

"Матч Олімпіакос – Динамо є мрією для ультрас і хуліганів з обох боків. Ось тільки УЄФА може не дозволити їхні виїзди".

Французькі фанати Олімпіакоса нагадують, що "ультрас і хулз Динамо є дуже відомими на всю Європу. А греки – проросійські, і ви розумієте, що тут йде мова про нелюбов до українців. Вишенька на торті – наші зв'язки з ультрас московського Спартака".

До слова, на офіційному Твіттері УЄФА за переможця дуелі Динамо – Олімпіакос проголосували вже понад 20 тисяч користувачів. Більшість (57%) віддають перевагу грекам. На сайті ж Sport24.gr взагалі аж 86% переконані, що кияни вилетять від пірейців. Що ж, нехай велика відповідальність і тиск фанатів зіграють злий жарт саме з греками, а не українцями.

"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи

Ліга Європи1/16 фіналуКараіскакіс (Пірей)

Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
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