"Динамо на світлові роки позаду Шахтаря", пекло календаря і погрози киянам: "проросійські" греки радіють жеребкуванню ЛЄ

Динамо зіграє проти Олімпіакоса в 1/16 фіналу Ліги Європи. Для фанатів грецького гранда це один з найкращих варіантів, хоч деякі з осторогою пригадують дуелі киян проти АЕКа.
Динамо не без проблем, але загалом успішно проходило клуби Греції в єврокубках: 4 перемоги, 3 нічиї та 1 поразка. Проходили Олімпіакос у Кубку чемпіонів далеких 70-х (2:2 та 1:0, тоді також першу зустріч грали на виїзді). Ще легше вибили ПАОК наступного, 1976-го року (перемоги 4:0 вдома і 2:0 в гостях). Обіграли Панатінаїкос 1:0 в Лізі чемпіонів 1995/96 (1:0), але київський клуб дискваліфікували в тому сезоні за скандал із шубами. З тим же ПАО зустрілись у легендарному для українського футболу сезоні ЛЧ 1998/99. На поразку 1:2 у Греції відповіли домашньою перемогою 2:1, вибили "конюшинок" з єврокубків та добрались до півфіналу.
Результати жеребкування 1/16 Ліги Європи 2018/19 – всі пари
І вже навіть при Хацкевичу пройшли ще одного місцевого гранда – АЕК у минулому розіграші Ліги Європи на цій же стадії, що й нині, били завдяки голу на виїзді (1:1 та 0:0). Незважаючи на те, що греки на футбольних полях ніколи не проходили Динамо в єврокубках, зараз вони аж світяться від щастя! "Динамо може бути хорошою командою, але це не Бетіс і не Мілан", – оцінюють грецькі журналісти. Водночас лунають і тверезіші голоси: пірейці мають схожу проблему, що й кияни зі складом, а ще проти них календар у внутрішніх турнірах.
За 12 днів може вирішитись доля Олімпіакоса в кількох змаганнях: 9 або 10 лютого клуб їде в гості до головного конкурента в боротьбі за чемпіонство ПАОК, від якого зараз відстає на 5 очок. На День закоханих 14 лютого чекає в гості Динамо в Лізі Європи. На 17 або 18 лютого запланована ще одна супердуель – Олімпіакос приймає АЕК Чигринського. А вже 21 вирішиться доля протистояння в Лізі Європи в Києві. Просто шалений графік, який не витримати нинішнім складом, вважає fws.gr. Команда Мартінша шукатиме підсилення позиції центрального форварда (у тут можуть бути конкурентами Динамо!) та правого флангу атаки.
Журналіст SDNA Сотіріс Міліос взагалі вважає команду Хацкевича солодким десертом: "Не жеребкування, а рахат-лукум для Олімпіакоса. Динамо на світлові роки позаду Шахтаря, переживаючи величезний спад. Воно навіть гірше, ніж рік тому, коли грало проти АЕКа. Страшно (знову) лише через їхніх специфічних фанатів".
Інший журналіст Дімітріс Грігоропулос побоюється провалу, згадуючи Металіст Маркевича, який вибивав Олімпіакос Вальверде в 1/8 Ліги Європи-2011/12 (команди обмінялись домашніми поразками): "За 2 місяці до гри безглуздо багато писати про шанси команд. У січні багато що може змінитись – трансфери на підсилення і продажі гравців, травми. Теоретично жереб хороший, бо Олімпіакос уникнув багатьох класних команд.
Сподіваюсь тільки, що вони не позбавлять нас того щастя, яке ми могли відчути в матчах проти Металіста. Бог тоді спав і зупинив ходу команди Вальверде, яка могла досягнути значно більших висот. Колектив, який будує Мартінш, нагадує той попередній. Я писав напередодні що вважаю Київ ідеальним варіантом. І вірю: це дуже добрий знак, що лотерея підкинула його. Однак є і негатив – якщо ми програємо, всі розцінять це лише як провал".
Грецька Gazzetta згадала, що Мартінш уже протистояв Динамо як тренер. Португалець програв з Ріу Аве обидва матчі групового турніру Ліги Європи. Правда, які тоді гравці забивали за киян! Ярмоленко, Кравець, Беланда, Велозу, Ленс – усі вони зараз грають за кордоном. Більшість в Туреччині, а дехто в Англії та Італії.
Фанати в основному радіють. "Щасливий жереб, але варто увімкнути холодну голову – забагато оптимізму призводить до самозаспокоєння і небезпечної розслабленості..."
"Не найкращий жереб". Мирон Маркевич – про шанси Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи