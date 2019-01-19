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Шахов забив свій перший гол у сезоні за ПАОК між ніг голкіперу – відео дня

23:37 3 Читать на русском
Шахов забив свій перший гол у сезоні за ПАОК між ніг голкіперу – відео дня
Євген Шахов / Соцмережі

Хавбек ПАОКа Євген Шахов забив свій перший гол у сезоні за грецький клуб.

У матчі 17 туру чемпіонату Греції ПАОК приймав Паніоніос. У стартовому складі господарів на поле вийшов Євген Шахов. Саме українець зробив рахунок у матчі розгромним – 3:0.

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Євген отримав м’яч на лінії штрафного майданчика, обіграв захисника та пробив прямо між ніг голкіперу Паніоніса. Воротар не зміг вчасно згрупуватись, тому м’яч пересік лінію воріт.

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Цей гол став першим у сезоні для Шахова. Також на рахунку 28-річного хавбека одна результативна передача у матчіх за ПАОК.

Теги
Греція Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Українці за кордоном Відеоновини
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