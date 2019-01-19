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Динамо впевнено перемогло Бохум – Русин відзначився дублем

19:06 1679 Читать на русском
Динамо впевнено перемогло Бохум – Русин відзначився дублем
Динамо – Бохум / Твіттер киян

Київське Динамо зіграло з Бохумом у товариському матчі. Підопічні Олександра Хацкевича перемогли з рахунком 3:0.

Товариський матч

Динамо – Бохум – 3:0

Голи: Циганков, 29, Русин, 69, 78

Склад Динамо (1 тайм): Бойко, Кендзьора, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Буяльський, Циганков, Шепелєв, Вербіч, Шапаренко, Соль.

Склад Динамо (2 тайм): Бущан,Смирний, Алібеков, Шабанов, Піваріч, Че Че, Андрієвський, Гармаш, Буено, Сідклей, Русин.

Екс-голкіпер Карпат Підківка перебуває на перегляді у дублі Динамо

Новий нападник Динамо Фран Соль дебютував у складі "біло-синіх", з’явившись на полі з перших хвилин гри. Щоправда, відзначитись іспанцю на батьківщині не вдалось, перший гол забив Віктор Циганков на 29-ій хвилині.

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У перерві Олександр Хацкевич повністю змінив склад. Зокрема на поле вийшов Назарій Русин, який відзначився дублем, забивши на 69-ій та 78-ій хвилинах.

Товариські матчі

Динамо - Бохум: Субота 19 січня 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
Бохум
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Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Динамо - Бохум Назарій Русин Назарій Русин
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