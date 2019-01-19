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Девіч забив переможний гол Сабаха у ворота українського голкіпера

22:42 181 Читать на русском
Девіч забив переможний гол Сабаха у ворота українського голкіпера
Девіч забив переможний гол Сабаха у ворота українського голкіпера

Нападник Сабаха Марко Девіч забив гол у товариському матчі проти МТК.

Азербайджанський Сабах у товариському матчі приймав МТК з Угорщини. Матч закінчився 3:1 на користь команди зі східного чемпіонату.

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Один з голів Сабаха на свій рахунок записав екс-форвард збірної України Марко Девіч. 35-річний нападник забив на 30-ій хвилині та зробив рахунок 2:1.

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Зауважимо, що Девіч забив у ворота іншого українця – Артема Кичака, саме він захищав кольори МТК у цьому матчі.

Теги
Світ Українці за кордоном Марко Девіч Марко Девіч Сабах Сабах
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