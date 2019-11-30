Шахов відзначився класним асистом за Лечче – гол став переможним у матчі

Півзахисник Лечче Євген Шахов став співавтором голу у ворота Фіорентини в матчі 14-го туру Серії А.

На початку другого тайму матчу Серії А Лечче зумів відзначитись голом у ворота Фіорентини.

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Безпосередню участь у взятті воріт взяв українець Євген Шахов, який віддав гольовий пас після затяжної атаки. Ла Мантії залишалось лише занести м'яч у ворота "фіалок". Цей гол став переможним у поєдинку.

Додамо, що Лечче Шахова перед матчем перебував поблизу зони вильоту. Перемога підняла команду українця одразу на 14 сходинку.

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