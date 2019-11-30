Шахов відзначився класним асистом за Лечче – гол став переможним у матчі

Євро-2020 — 00:00 897
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Збірна Бундесліги з зіркою Баварії, екс-партнери Ярмоленка, тренер без сюрпризів – Австрія страшна Україні на Євро-2020?
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Євро-2020: як купити квитки на матчі збірної УкраїниЄвро-2020 — 30 лист 20287
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Євро-2020: Шевченко прокоментував результати жеребкування та оцінив шанси України на вихід з групиЄвро-2020 — 30 лист 18557
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Євро-2020: календар матчів збірної УкраїниЄвро-2020 — 30 лист 6302
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Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперниківЄвро-2020 — 30 лист 37927