Аталанта виграла дербі в Брешії – Маліновський став співавтором шедевру й був дуже близьким до дебютного гола в Серії А

Аталанта перемогла Брешію (0:3) в 14-му турі Серії А. Руслан Маліновський вийшов на заміну та допоміг бергамаскам закріпити позитивний результат. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Маріо Балотеллі повернувся в основу Брешії. А от Руслан Маліновський знову не потрапив у стартовий склад Аталанти. Атакувальне тріо бергамасків сформували Ілічіч, Гомес і Мурієль, а в центрі поля пару де Рону склав Пашаліч.

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Конкуренти Маліновського відразу почали душити Брешію – 6 ударів по воротах Йоронена за стартові 10 хвилин. Дуже активним був Ілічіч: обігрався з Мурієлем і коряво пробив, двічі вивів на оперативний простір Гомеса. Капітан Аталанти також генерував гостроту, зокрема зі стандартів. Алехандро класно подав на Мурієля, той від газону послав м'яч у площину, але Йоронен впорався. Ще одна спроба колумбійського форварда полетіла в молоко.

Окрім цього тріо, активно підключався до атак Пашаліч. Партнери створили для нього чудовий момент (Гомес пропустив м'яч на вільного хорвата), однак Маріо запустив м'яч у небо. Другий шанс Пашаліч все ж використав, коли Ілічіч відкинув на Кастаня, а той вирізав розкішний навіс у воротарський майданчик. Маріо невідпорно пробив головою – 0:1. Через хвилину виник схожий епізод з подачею Кастаня та ударом Пашаліча, але останньому завадив пробити Гозенс.

Брешія великими силами оборонялася й майже не думала про атаку. На всю активність Аталанти господарі відповіли слабким ударом по центру від Торрегросси та хорошим кросом з лівого флангу, який бездарно зіпсував Ромуло. Натомість бергамаски ще до перерви могли подвоїти перевагу: два постріли Ілічіча з-за меж боксу (раз потягнув голкіпер, раз м'яч розминувся з воротами), удар головою від Пашаліча з дивовижною траєкторією полетів у стійку.

Відразу по перерві Брешія спробувала повернутися в гру. Непогано пробив захисник Чістана, розрядив гармату зі штрафного Балотеллі – в обох ситуаціях відмінно зіграв голкіпер Аталанти. Господарі впіймали суперника на контратаці й ледь не покарали за марнотратство. Сабеллі знайшов у штрафному майданчику Балотеллі, а Маріо сколихнув поперечину! Добивання Ромуло – над воротами.

На протилежному кінці поля на ударній позиції раз у раз опинявся Ілічіч, але йому щоразу чогось бракувало. Також ударами з глибини нагадував про себе де Рон. Нідерландець провів хороший матч, а Гасперіні ранньою заміною на Фройлера дав йому відпочинок. На 57-й хвилині вийшов і Маліновський – Руслан замінив Мурієля та закрив позицію атакувального хавбека.

Українець відразу допоміг Аталанті закріпити перевагу, ставши співавтором шедевру. Руслан отримав пас на правому фланзі та знайшов шпарину для передачі у штрафний майданчик. М'яч відскочив до Ілічіча, словенець прострілив вздовж воріт, а Пашаліч п'ятою хитро відправив сферу в сітку – 2:0.

Маліновський міг забити й сам. Отримав пас перед штрафним майданчиком, ефектно розвернувся та бахнув правою по воротах! Господарів врятувала стійка. Наскільки ж близьким був Руслан до дебютного гола в Серії А... Ще українець розігнав дві контратаки, класно зігравши у відборі, а також отримав жовту картку за порушення проти Тоналі та удар після свистка.

Брешія ще не здавалася та створювала моменти на контратаках. Балотеллі не переграв Йоронена, а удар Тоналі після рикошету полетів над воротами, як і спроба Сабеллі. А ще Бало взявся виконувати перспективний штрафний і влучив у стінку. Загалом у другому таймі Брешія створила не менше за гостей, але реалізувати свої шанси не вдалося. Натомість Ілічіч у компенсований час довів справу до розгрому, перетворивши у гол вихід сам на сам з воротарем.

Аталанта перервала 4-матчеву безвиграшну серію, набрала 25 очок і наздогнала в турнірній таблиці Рому з Кальярі – 6 місце. Через півтора тижня бергамаски завітають у Харків на вирішальний матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. Брешія зазнала 10 поразки та залишилася останньою в Серії А з 7 балами в активі.

Руслан Маліновський непогано вийшов на заміну. Віддав передгольовий пас, пробив у стійку, двічі вдало пішов у дриблінг. Українець був зарядженим на боротьбу, декілька разів успішно зіграв у відборі, але отримав необов'язковий "гірчичник" і програв понад половину єдиноборств. Якщо підсумовувати – матч у плюс для Руслана. Тренер поступово повертає українця в склад після вилучення проти Сампдорії.