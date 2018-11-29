Ворскла – Арсенал: анонс матчу Ліги Європи

Ворскла приймає Арсенал у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Ворскла – Арсенал

29 листопада, 19:55, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Бартош Франковскі (Польща)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Даний матч мав стати вишенькою на єврокубковому торті Ворскли, подарувавши полтавським вболівальникам приїзд справді топового європейського колективу. Не все сталося, як гадалося: за два дні до гри УЄФА вирішило перенести матч на НСК "Олімпійський" – за словами керівництва "зелено-білих", навіть не повідомивши про це наш клуб. Офіційною причиною назвали військовий стан в Україні, хоча на Полтавську область він не розповсюджується – втім, європейців це особливо не цікавило. За чутками у ЗМІ, керівництво Арсенала не хотіло їхати у Полтаву ще у вересні, посилаючись на складну логістику, а тепер у лондонців був прекрасний привід продавити своє бажання. Що ж, білі люди не хочуть їхати далі Києва, а думку українців традиційно ніхто не питав – ну ок, сильніші будемо.

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Стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського був готовий прийняти матч Ліги Європи проти Арсенала

Якби матч відбувався на повністю підготовленому стадіону ім. Олексія Бутовського за 17-20 тисяч місцевих вболівальників, то можна було б серйозно розраховувати навіть на перемогу. В принципі, про це можна говорити і зараз, враховуючи заявку лондонців – половину прізвищ там не знають навіть віддані фанати "гуннерів". На фоні неджентельменської поведінки Арсенала у змові з УЄФА резервний склад на матч проти "зелено-білих" виглядає справжнім насміханням, за який непогано було б і покарати. Якщо злість футболістів Ворскли буде вищою, ніж розпач від виїзду в Київ, то можна буде сподіватися на дійсно цікавий поєдинок – наскільки це взагалі можливо за пустих трибун. Зрештою, у Лондоні основі вдалося забити два голи, тож і сьогодні можна постаратись.

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На "Емірейтс Стедіум" Ворскла змогла забити два голи у ворота Арсенала

Арсенал вже вирішив турнірні завдання на груповому етапі найбільш непотрібного для англійців турніру. Ліга Європи для топ-клубу АПЛ – покарання, а не привілей, тож витрачати сил більше, ніж хочеться, лондонці не стануть. Боротися за перше місце та мріяти про фінал Ліги Європи у цьому році "гуннери" також не будуть, адже у чемпіонаті є реальна можливість потрапити у зону Лігу чемпіонів – там зараз знаходяться думки підопічних Унаї Емері. Щоправда, з того складу, який виставить баск, навряд чи про неї хтось думає, але резервіст лондонського Арсенала не є рівнозначним резервісту київського – це набагато сильніші хлопці. Тим більше, 5-6 гравців з основи все одно вийдуть допомогти молодим – особливо в разі гарного футболу полтавців.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ворскла, крім матчу в Лондоні, більше не грала проти англійських команд, хоча грала проти британських – а точніше ірландських. Північіноірландський Гленторан у кваліфікації ЛЄ 2011/2012 Ворскла розбила всуху (2:0, 3:0), а з ірландским Слайго Роверс полтавці пройшли за сумою двох матчів (0:0, 2:0).

2. Арсенал провів одинадцять матчів проти українських команд, вигравши лише п'ять, програвши чотири та два рази зігравши внічию. Загальний рахунок протистояння – 17:19 на користь лондонців.

3. Арсенал ще жодного разу не перемагав в Україні.

4. Трансферна вартість складу Арсенала у 46 разів переважає вартість складу Ворскли – €554 млн проти €12 млн.

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Кадрова ситуація

Проблеми Василя Сачка з травмованими з часу останнього матчу в чемпіонаті змінилася мало. Олександр Кобахідзе та Дмитро Кравченко знаходяться у лазареті, а Денис Васін тільки недавно почав займатись за індивідуальною програмою після тривалого лікування травми ахілла. До них додалося пошкодження Наджееба Якубу, однак є і гарні новини – Олександр Чижов відновився після травми, отриманої у грі з Маріуполем, та повернувся до тренувань у загальній групі. Дискваліфікованих у складі Ворскли немає.

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Про кадрові негаразди Арсенала, враховуючи ймовірний напіврезервний склад, говорити важко. У заявці не знайшлося місця Обамеянгу, Озілу, Сократісу, Беллеріну, Торрейрі, Джакі та ряду інших основних виконавців, але приїхали Генріх Мхітарян, Аарон Ремзі, Петр Чех та Штефан Ліхтштайнер – ну і талановиті Роб Холдінг та Матео Гендузі. Дискваліфікованих у складі "канонірів" немає.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Арсенал

Ворскла: Шуст – Пердута, Чужов, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Сапай, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Арсенал: Мартінес – Дженкінсон, Медлі, Холдінг, Ліхтштайнер – Гендузі, Ель-Нені – Сміт-Роу, Ремзі, Мхітарян – Нкетіа

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Ворскла за рідних трибун, ймовірно, винесла б цей склад Арсенала – можливо, навіть з великим рахунком. У Полтаві підопічні Василя Сачка могли б здобути результативну нічию навіть у грі проти основи, але перенесення матчу в Київ нівелює фактор рідного поля. Ще більш прикро, що трибуни НСК "Олімпійський" будуть практично пусті, тож нас чекає не розвеселий напружений поєдинок "за честь і славу", а спаринг з підвищеною відповідальністю. Тим не менш, "зелено-білі" повинні показати свій футбол і поборотися за перемогу – суто теоретично у них є навіть шанси на вихід з групи.

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Ворскла у домашньому матчі Ліги Європи проти Арсенала не повинна програти

І, все ж, Арсенал сильніше. Прокладка з кількох футболістів основної обойми повинна стати досить надійним фактором непрограшу "канонірів", адже клас цих виконавців просто недосяжний для Ворскли. Молодь же буде рвати під собою землю у спробі довести свою важливість для першої команди, тож навряд чи гості залишаться без голів. Прогноз на такий матч давати важко, але, здається, Ворскла за гнітючої атмосфери пустого НСК "Олімпійський" не переможе Арсенал – але й не повинна поступитись.

Михайло Юхименко, Футбол 24.