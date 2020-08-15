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Шахов може залишитись в Серії А – на українця з'явився претендент

15 серпня 22:48 - Читать на русском
Шахов може залишитись в Серії А – на українця з'явився претендент
Євген Шахов / фото: ФК Лечче

Півзахисник Лечче Євген Шахов близький до відходу з італійського клубу.

Євген Шахов потрапив до списку інтересів новачка Серії A Кротоне, інформує журналіст Джанлука Ді Марціо на своєму сайті.

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Зазначається, що клуб лише вивчає можливість придбати українського півзахисника. Раніше повідомлялось, що контракт Шахова з Лечче розрахований ще на рік, але клуб буде працювати над пошуком нового місця роботи для футболіста. У найгіршому випадку контракт може бути розірваний за обопільною згодою сторін.

Нагадаємо, Лечче вилетів із Серії А за підсумками минулого сезону. До слова, Шахов провів 24 поєдинки у складі італійського клубу, записавши до свого активу гол та 3 асисти.

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