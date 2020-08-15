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Шахов может остаться в Серии А – на украинца появился претендент

15 августа 22:51 - Читати українською
Шахов может остаться в Серии А – на украинца появился претендент
Евгений Шахов / фото: ФК Лечче

Полузащитник Лечче Евгений Шахов близок к уходу из итальянского клуба.

Евгений Шахов попал в список интересов новичка Серии A Кротоне, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

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Отмечается, что клуб только изучает возможность приобрести украинского полузащитника. Ранее сообщалось, что контракт Шахова с Лечче рассчитан еще на год, но клуб будет работать над поиском нового места работы для футболиста. В худшем случае контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Лечче вылетел из Серии А по итогам прошлого сезона. К слову, Шахов провел 24 поединка в составе итальянского клуба, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

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