Шахов может остаться в Серии А – на украинца появился претендент

Евгений Шахов попал в список интересов новичка Серии A Кротоне, информирует журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Шахов покинет Лечче, – СМИ

Отмечается, что клуб только изучает возможность приобрести украинского полузащитника. Ранее сообщалось, что контракт Шахова с Лечче рассчитан еще на год, но клуб будет работать над поиском нового места работы для футболиста. В худшем случае контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Напомним, Лечче вылетел из Серии А по итогам прошлого сезона. К слову, Шахов провел 24 поединка в составе итальянского клуба, записав в свой актив гол и 3 ассиста.

Маліновський, Роналду і Златан змусили Серію А знову сяяти – найголовніше про минулий сезон кальчо