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Шахов відзначився курйозним голом, який може принести ПАОКу чемпіонство

19:50 845 Читать на русском
Шахов відзначився курйозним голом, який може принести ПАОКу чемпіонство
Євген Шахов / фото із соцмереж

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов став автором гола у матчі 29-го туру чемпіонату Греції проти Левадіакоса.

Українець відкрив рахунок у поєдинку, зігравши на добиванні після сольного проходу свого одноклубника. Щоправда спочатку Шахов влучив у захисника Левадіакоса, який був єдиним, хто захищав власні ворота, а вже наступний удар Євгена був точним.

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Після першого тайму ПАОК перемагає з рахунком 2:0. Якщо поєдинок завершиться перемогою господарів, то ПАОК за тур до закінчення чемпіонату здобуде золоті медалі.

Теги
Відеоновини Світ Євген Шахов Євген Шахов ПАОК ПАОК Греція Українці за кордоном
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