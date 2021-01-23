"Це два клуби з іменем. Якби питання ставилось категорично, то пішов би туди, де зміг би отримати більше ігрової практики і розкрити свій потенціал.

Шахаб визначився, де хотів би продовжити кар'єру

Тому при виборі подальшої команди насамперед буде стояти питання, чи розраховують на мене як гравця основи", – цитує Шахаба dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, після своєї високої результативності у першій частині УПЛ (8 голів за 11 матчів) іранець потрапив у коло інтересів кількох клубів, зокрема на гравця претендує луганська Зоря.

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