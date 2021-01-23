Шахаб зізнався, який клуб би обрав між Шахтарем та Динамо
08:00 - Читать на русском
Нападник Олімпіка Захедітабар Шахаб розумно підходить до вибору місця роботи.
"Це два клуби з іменем. Якби питання ставилось категорично, то пішов би туди, де зміг би отримати більше ігрової практики і розкрити свій потенціал.
Шахаб визначився, де хотів би продовжити кар'єру
Тому при виборі подальшої команди насамперед буде стояти питання, чи розраховують на мене як гравця основи", – цитує Шахаба dynamo.kiev.ua.
Нагадаємо, після своєї високої результативності у першій частині УПЛ (8 голів за 11 матчів) іранець потрапив у коло інтересів кількох клубів, зокрема на гравця претендує луганська Зоря.
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