Захедітабар Шахаб поки не знає, у яких кольорах буде завершувати сезон, адже на гравця претендують одразу три клуби – українські Олімпік та Зоря, а також португальський Ріу Аве.

Зоря ризикує втратити Шахаба – луганці зробили нову спробу підписати найкращого бомбардира УПЛ

За інформацією ТК Футбол, сам 25-річний форвард схиляється саме до трансферу у луганський клуб. ЗМІ повідомляють, що Зоря та Ріу Аве запропонували за нападника Олімпіка 300 тисяч євро.

У нинішньому сезоні УПЛ провів 11 матчів, в яких відзначився 8-ма голами, очолюючи рейтинг бомбардирів турніру разом із лідером Динамо Віктором Циганковим.

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