Шахаб може покинути Зорю заради чемпіона Ірану
Форвард Зорі Захедітабар Шахаб може покинути луганський клуб цієї зими.
Чинний чемпіон Ірану Персеполіс має намір підписати нападника Зорі Шахаба, повідомляє Khabarvarzeshi.com.
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Азійський клуб скористається тим, що форвард вирушить до розташування збірної Ірану та спробує провести з ним переговори у цей час. Завадити трансферу може не найкраща фінансова ситуація Персеполіса.
До слова, Захедітабар ще жодного разу не грав у футболці збірної Ірану. В Україну він прибув влітку 2019-го і розпочав виступати за Олімпік. Зоря викупила форварда у лютому 2021 року.
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