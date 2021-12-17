"Були розмови (про можливий виклик у збірну України – прим.). Але я завжди відчував патріотизм до Ірану, я гордий, що є іранцем.

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Моя країна – в пріоритеті. Але так, розмови були, це не приховати", – заявив Шахаб в інтерв'ю подкасту Gol Bezan.

До слова, Захедітабар ще жодного разу не грав у футболці збірної Ірану. В Україну він прибув влітку 2019-го і розпочав виступати за Олімпік. Зоря викупила форварда у лютому 2021 року.

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