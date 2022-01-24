Действующий чемпион Ирана Персеполис намерен подписать нападающего Зари Шахаба, сообщает Khabarvarzeshi.com.

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Азиатский клуб воспользуется тем, что форвард отправится в расположение сборной Ирана и попытается провести с ним переговоры в это время. Помешать трансферу может не самая лучшая финансовая ситуация Персеполиса.

К слову, Захедитабар еще ни разу не играл в футболке сборной Ирана. В Украину он прибыл летом 2019 и начал выступать за Олимпик. Заря выкупила форварда в феврале 2021 года.

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