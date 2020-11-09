"Те, що було в роздягальні, залишиться між нами. Ви бачили гру, нам сьогодні не пощастило. Пропустили перший гол після власної помилки, плюс ще ця червона картка. Звичайно, Нещерета ми підтримали. Нічого страшного не сталося. Він ще молодий, класний воротар, що довів у Барселоні. Сьогодні помилився, ну і що з того... Йдемо далі, тим паче ми все ще на першому місці. Просто дивно, що Шахтар хотів грати з нами попри велику кількість хворих у нашій команді.

Динамо – Шахтар – 0:3 – відео голів та огляд матчу

З грою в нападі у мене немає жодних проблем. Я вже грав попереду й раніше. Якщо тренер так вирішив, значить треба було вийти та зіграти. Я не знаю, що там сталося з червоною. Якщо після перегляду VAR вирішили вилучити Сидорчука, то треба було й їхні жовті картки переглянути – того ж Хочолави, Марлоса.

У команді нормальна атмосфера. Ми продовжуємо йти на першому місці в чемпіонаті, граємо в Лізі чемпіонів. Зараз перерва на матчі збірних, а далі подивимося", – підсумував Вербіч в коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

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