Перша половина пройшла з перевагою Црвени Звезди, хоча Шахтар також створював непогані нагоди. З найбільш гострих моментів відзначимо постріл у поперечку у виконанні гравця сербської команди. У другій половині у воротах "гірників" Трубін змінив Пятова, та продовжив справу ветерана, втримавши свої ворота на замку.

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Наступний спаринг Шахтар проведе зі Слованом, матч запланований на 3 лютого, початок о 16:00.

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