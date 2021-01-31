Сейви голкіперів "гірників" у відеоогляді матчу Шахтар – Црвена Звезда
31 січня 20:02 - Читать на русском
Шахтар розійшовся миром зі Црвеною Звездою в рамках контрольного матчу. Дивіться відеоогляд матчу Шахтар – Црвена Звезда.
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Перша половина пройшла з перевагою Црвени Звезди, хоча Шахтар також створював непогані нагоди. З найбільш гострих моментів відзначимо постріл у поперечку у виконанні гравця сербської команди. У другій половині у воротах "гірників" Трубін змінив Пятова, та продовжив справу ветерана, втримавши свої ворота на замку.
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Наступний спаринг Шахтар проведе зі Слованом, матч запланований на 3 лютого, початок о 16:00.
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