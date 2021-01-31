Сейвы голкиперов "горняков" в видеообзоре матча Шахтер – Црвена Звезда
Шахтер разошелся миром с Црвеной Звездой в рамках контрольного матча. Смотрите видеообзор матча Шахтер – Црвена Звезда.
Первая половина прошла с преимуществом Црвены Звезды, хотя Шахтер также создавал неплохие возможности. Из наиболее острых моментов отметим выстрел в перекладину в исполнении игрока сербской команды. Во второй половине в воротах "горняков" Трубин сменил Пятова, и продолжил дело ветерана, удержав свои ворота на замке.
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Следующий спарринг Шахтер проведет со Слованом, матч запланирован на 3 февраля, начало в 16:00.
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