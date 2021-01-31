Первая половина прошла с преимуществом Црвены Звезды, хотя Шахтер также создавал неплохие возможности. Из наиболее острых моментов отметим выстрел в перекладину в исполнении игрока сербской команды. Во второй половине в воротах "горняков" Трубин сменил Пятова, и продолжил дело ветерана, удержав свои ворота на замке.

Каштру дал объяснение невыразительной игре Шахтера в спарринге с Црвеной Звездой

Следующий спарринг Шахтер проведет со Слованом, матч запланирован на 3 февраля, начало в 16:00.

Шахтер разочаровал на фоне другого участника плей-офф Лиги Европы – легенда кальчо создает кучу проблем