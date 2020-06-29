Сейви Ткаченка та невезіння "олімпійців" у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

Ворскла втримала свої ворота на замку попри цілу зливу моментів поблизу воріт Ткаченка у матчі 28-го туру УПЛ проти Олімпіка. Дивіться відеоогляд поєдинку Ворскла – Олімпік.

Олімпік скористався виснажливим поєдинком полтавців у Кубку України та мав набагато більше сил для атак. Однак, голкіпер Ворскли Ткаченко спіймав кураж, відбиваючи все, що летіло в площину воріт. Самі ж полтавці майже не створили небезпеки біля воріт Кичака, а тому поєдинок так і завершився нічиєю.

Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці

Таким чином, Ворскла залишилась на дев'ятій сходинці та зберігла три очки відриву від Олімпіка у турнірній таблиці – 27 проти 24.