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Сейви Ткаченка та невезіння "олімпійців" у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

00:15 - Читать на русском
Сейви Ткаченка та невезіння "олімпійців" у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік
Ворскла – Олімпік – 0:0 – відео голів та огляд матчу / офіційний сайт Ворскли

Ворскла втримала свої ворота на замку попри цілу зливу моментів поблизу воріт Ткаченка у матчі 28-го туру УПЛ проти Олімпіка. Дивіться відеоогляд поєдинку Ворскла – Олімпік.

 

Олімпік скористався виснажливим поєдинком полтавців у Кубку України та мав набагато більше сил для атак. Однак, голкіпер Ворскли Ткаченко спіймав кураж, відбиваючи все, що летіло в площину воріт. Самі ж полтавці майже не створили небезпеки біля воріт Кичака, а тому поєдинок так і завершився нічиєю.

Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці

Таким чином, Ворскла залишилась на дев'ятій сходинці та зберігла три очки відриву від Олімпіка у турнірній таблиці – 27 проти 24.

blog_ava
Десна – Динамо: анонс матчу УПЛ
28 червня
10116
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Відеоновини Ворскла - Олімпік Ворскла Ворскла Олімпік Олімпік
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