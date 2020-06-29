Сейви Ткаченка та невезіння "олімпійців" у відеоогляді матчу Ворскла – Олімпік

Іспанія — 00:55 175
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Реал переграв Еспаньйол завдяки геніальному асисту Бензема та відірвався від Барселони
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Нумансія – Ов'єдо: Лунін програв матч за 6 очок, отримав найнижчу оцінку, але догодив фанам емоціямиІспанія — 28 черв 3601
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Манчестер Сіті впевнено переграв Ньюкасл і став останнім півфіналістом Кубка АнгліїАнглія — 28 черв 854
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Аталанта перестріляла Удінезе – Маліновський красиво нагадував про себе, але опинився в тіні героя, який його замінивІталія — 28 черв 3620
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Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживаєУкраїна — 28 черв 9497