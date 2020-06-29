Сейвы Ткаченко и невезение "олимпийцев" в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

Испания — 00:58 10
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Реал переиграл Эспаньол благодаря гениальному ассисту Бензема – мадридцы оторвались от Барселоны в турнирной таблице
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Аталанта перестреляла Удинезе – Малиновский красиво напоминал о себе, но оказался в тени героя, который его заменилИталия — 28 июнь 3545
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Нумансия – Овьедо: Лунин проиграл матч за 6 очков, получил самую низкую оценку, но угодил фанам эмоциямиИспания — 28 июнь 3436
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