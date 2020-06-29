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Сейвы Ткаченко и невезение "олимпийцев" в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

00:20 - Читати українською
Сейвы Ткаченко и невезение "олимпийцев" в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик
Ворскла – Олимпик – 0:0 – видео голов и обзор матча / официальный сайт Ворсклы

Ворскла удержала свои ворота на замке несмотря на целый ливень моментов у ворот Ткаченко в матче 28-го тура УПЛ против Олимпика. Смотрите видеообзор поединка Ворскла – Олимпик.

 

Олимпик воспользовался изнурительным поединком полтавчан в Кубке Украины и имел гораздо больше сил для атак. Однако, голкипер Ворсклы Ткаченко поймал кураж, отбивая все, что летело в створ ворот. Сами же полтавчане почти не создали опасности у ворот Кичака, а потому поединок так и завершился ничьей.

Ворскла удержала ничью против Олимпика, не дав дончанам догнать себя в таблице

Таким образом, Ворскла осталась на девятой строчке и сохранила три очка отрыва от Олимпика в турнирной таблице – 27 против 24.

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