Сейвы Ткаченко и невезение "олимпийцев" в видеообзоре матча Ворскла – Олимпик

Ворскла удержала свои ворота на замке несмотря на целый ливень моментов у ворот Ткаченко в матче 28-го тура УПЛ против Олимпика. Смотрите видеообзор поединка Ворскла – Олимпик.

Олимпик воспользовался изнурительным поединком полтавчан в Кубке Украины и имел гораздо больше сил для атак. Однако, голкипер Ворсклы Ткаченко поймал кураж, отбивая все, что летело в створ ворот. Сами же полтавчане почти не создали опасности у ворот Кичака, а потому поединок так и завершился ничьей.

Ворскла удержала ничью против Олимпика, не дав дончанам догнать себя в таблице

Таким образом, Ворскла осталась на девятой строчке и сохранила три очка отрыва от Олимпика в турнирной таблице – 27 против 24.