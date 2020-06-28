Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці

Ворскла і Олімпік розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ. Читайте звіт про гру на сайті "Футбол 24".

Полтавці посеред тижня мали 120 хвилин проти Маріуполя в Кубку, тому від них важко було очікувати яскравої гри. Олімпік виглядав свіжішим, але до гострих моментів доходило вкрай рідко. Найбільше виділявся іранець Шахаб, щоправда, не завжди з позитивного боку – бажання заробити пенальті призвело лише до жовтої за симуляцію. Балашов з Тейшейрою також намагалися створити проблеми Ткаченку, втім, кіпер Воркли впорався з усіма ударами.

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Другий тайм не приніс жодних змін у перебіг поєдинку. Олімпік атакує, володіє м'ячем, а Ворскла сподівається відбитися і вибігти хоч в якусь контратаку. Ткаченко остаточно закріпився в званні головного героя, постійно страхуючи партнерів – сейв після хитрого пострілу Тейшейри особливо запам'ятався. Під завісу зустрічі Ворскла взагалі могла покарати втомлений Олімпік, якби Луїзао і Кане краще використали свої можливості.

"Суха" нічия дозволила команді Максимова втримати дев'яту сходинку та три очки відриву від донеччан у турнірній таблиці – 27 проти 24.

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