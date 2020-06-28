toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДЕСНА - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА ШАХТАР

Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці

21:25 - Читать на русском
Ворскла втримала нічию проти Олімпіка, не давши донеччанам наздогнати себе в таблиці
Ворскла – Олімпік – 0:0

Ворскла і Олімпік розписали безгольову нічию в матчі 28 туру УПЛ. Читайте звіт про гру на сайті "Футбол 24".

 

Полтавці посеред тижня мали 120 хвилин проти Маріуполя в Кубку, тому від них важко було очікувати яскравої гри. Олімпік виглядав свіжішим, але до гострих моментів доходило вкрай рідко. Найбільше виділявся іранець Шахаб, щоправда, не завжди з позитивного боку – бажання заробити пенальті призвело лише до жовтої за симуляцію. Балашов з Тейшейрою також намагалися створити проблеми Ткаченку, втім, кіпер Воркли впорався з усіма ударами.

Голи чемпіонів світу принесли Маріуполю перемогу над СК Дніпро-1

Другий тайм не приніс жодних змін у перебіг поєдинку. Олімпік атакує, володіє м'ячем, а Ворскла сподівається відбитися і вибігти хоч в якусь контратаку. Ткаченко остаточно закріпився в званні головного героя, постійно страхуючи партнерів – сейв після хитрого пострілу Тейшейри особливо запам'ятався. Під завісу зустрічі Ворскла взагалі могла покарати втомлений Олімпік, якби Луїзао і Кане краще використали свої можливості.

"Суха" нічия дозволила команді Максимова втримати дев'яту сходинку та три очки відриву від донеччан у турнірній таблиці – 27 проти 24.

Десна вирвала перемогу над Динамо в божевільному матчі УПЛ – інтрига в боротьбі за ЛЧ оживає

blog_ava
Шахтар – Зоря: Скрипник стає найгіршим суперником для Каштру, невдала копія Динамо, дуель капітанів і важкі чемпіони
01:10
15396
Теги
Олімпік Олімпік Ворскла - Олімпік Ворскла Ворскла
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
31
хв
Парма
22:45
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук