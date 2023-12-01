Воротар Зорі Микита Турбаєвський відзначився яскравим сейвом, який потрапив до найкращих у 5-му турі Ліги конференцій.

В Instagram Ліги конференцій опублікували ролики з найкращими сейвами 5-го туру змагань. Серед них опинився і Микита Турбаєвський, який зумів зреагувати на удар головою в протихід.

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Також на нагороду претендують Деніс Пінтоль (воротар Олімпії Любляна), Даніель Загорац (Динамо Загреб), Келле Роос (Абердін) та Домінік Такач (Спартак Трнава).

Втім, голосувати можна лише у коментарях під дописом – на сайті УЄФА можна віддати свій голос за найкращого гравця та гол туру. Додамо, що сейв Турбаєвського ніяк не допоміг Зорі – луганці були розбиті Гентом (1:4).

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