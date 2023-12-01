Вратарь Зари Никита Турбаевский отметился ярким сейвом, который попал в число лучших в 5-м туре Лиги конференций.

В Instagram Лиги конференций опубликовали ролики с лучшими сейвами 5-го тура соревнований. Среди них оказался и Никита Турбаевский, который сумел среагировать на удар головой в противоход.

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Также на награду претендуют Денис Пинтоль (вратарь Олимпии Любляна), Даниэль Загорац (Динамо Загреб), Келле Роос (Абердин) и Доминик Такач (Спартак Трнава).

Впрочем, голосовать можно только в комментариях под сообщением – на сайте УЕФА можно отдать свой голос за лучшего игрока и гол тура. Добавим, что сейв Турбаевского никак не помог Заре – луганчане были разбиты Гентом (1:4).

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