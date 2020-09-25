Ганс-Дітер Флік виставив на поєдинок за Суперкубок УЄФА основний склад, в якому з несподіванок можна відзначити тільки відсутність Альфонсо Девіса – канадський вундеркінд не потрапив у старт в другому матчі поспіль, а замість нього вийшов Люка Ернандес. Крім того, в центр оборони повернувся Давід Алаба. Хулен Лопетегі, свою черговю, випустив усіх основних виконавців включно з Іваном Ракітічем. Варіанти могли бути тільки по позиції центрфорварда – тренерський штаб вирішив довіритись Люку де Йонгу.

Баварія – Севілья: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА – як це було

Вже на 1-й хвилині Баварія могла відкрити рахунок внаслідок перехоплення Горецки та пасу на правий край штрафного під удар Гнабрі – втім, Серж пробив дуже слабко. Севілью цей епізод аж ніяк не налякав; андалусійці сміливо пресингувати Мюнхен по всій площині поля, провокували Нойєра на неточні передачі й заробляли стандарти, а на 12-й хвилині взагалі отримавли право на пенальті! Його привіз Алаба, який відверто зніс де Йонга на лінії власного штрафного. Окампос ударом з "позначки" впевнено розвів м'яч і голкіпера по різних кутах – 0:1!

"Рекордмайстери" могли відігратися вже на 14-й хвилині, коли Буну підковзнувся при виносі м'яча, але захисники Севільї змогли підстрахувати свого воротаря. До 20-ї хвилини моментів у підопічних Ганса-Дітера Фліка взагалі не виникало, а команда Хулена Лопетегі виглядала навіть симпатичніше – втім, у другій половині першого тайму клас суперника дався взнаки. Перший "дзвіночок" пролунав на 22-й хвилині: Лєвандовскі уникнув офсайду, отримав розрізний пас і прострілив у центр штрафного, а Мюллер, випередивши Кунде, пробив у дальній кут – Жуль встиг зачепити сферу, завдяки чому вона пролетіла поруч зі стійкою!

На 26-й хвилині Мюллер протягнув м'яч між лініями й викотив передачу на правий край карного майданчика, де всі забули про Павара. На щастя для нервіонців, Бенжамен вистрілив повз дальню дев'ятку. Ще за чотири хвилини вихід віч-на-віч запоров Лєвандовскі, однак на 34-й Роберт зумів реабілітуватись гольовою передачею. Все почалося з Гнабрі, який віддав пас на Мюллера; Томас же шведою закинув м'яч у штрафний на Лєвандовскі, а поляк у дотик скинув його на Горецку – Леон же з одинадцяти метрів вистрілив у лівий кут. 1:1!

Севілья моментально відповіла другим взяттям воріт Нойєра – це де Йонг вийшов віч-на-віч, однак арбітри помітили у Люка офсайд. Це був останній небезпечний епізод "рохібланкос" у першому таймі, але й у Баварії реальних шансів вирватись вперед у рахунку не виникало. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм Севілья почала жваво, одразу ж створивши гольовий момент: Ескудеро прорвався лівим флангом та прострілив на ближню стійку, а де Йонг замкнув ударом у ближній кут – Нойєр врятував! Після цього андалусійці провели низку кутових, серйозно розсердивши суперника. Вже на 51-й хвилині класна атака німців завершилась знущальницьким голом: Сане закинув м'яч на лівий край штрафного, Лєвандовскі скинув сферу під удар Мюллеру, Томам у дотик віддав назад на Роберта, а поляк розстріляв порожні ворота – втім, рахунок не змінився. Англійська бригада арбітрів на чолі з Ентоні Тейлором помітила на повторі офсайд.

Баварія продовжила тиск, тож Хулен Лопетегі провів подвійну заміну, замість Ракітіча та де Йонга кинувши у бій Ен-Несірі та Торреса. На декілька хвилин гра заспокоїлась, але в середині другого тайму мюнхенці по-дорослому притиснули "рохібланкос". На 61-й хвилині після хитрого розіграшу штрафного Гнабрі пробивав з кута штрафного над поперечиною (з рикошетом), а вже на 63-й прилетів гол – Лєвандовскі скинув подачу під удар Горецкі, той вистрілив низом, Буну ногами парирував на Сане, а Лерой добив у ближню дев'ятку. Втім, арбітр скасував взяття воріт, зафіксувавши фол Роберта проти Ескудеро при скидці. Ще за три хвилини Алаба міг забити зі стандарту, але м'яч після його удару з 21 метру пролетів зависоко.

Хулен Лопетегі у відповідь випустив Гуделя, а Ганс-Дітер Флік зняв з гри Сане, випустивши Толіссо. Корентен відверто розчинився, але його партнери на 70-х хвилинах провели серію класних моментів. Так, на 76-й Лєвандовскі замикав простріл Гнабрі на ближню стійку, однак з мінімальної дистанції по воротах поляк не влучив. На 77-й Ернандес завдав удару з-за меж штрафного повз дальню стійку. На 78-й він же прострілював на лінію штрафного Мюллеру, а той пробив у ближній кут – Буну спіймав м'яч.

На 80-х же хвилинах конкретики від Баварії поменшало, а на 87-й хвилині мюнхенці навіть могли пропустити внаслідок контратаки 2-в-2. У її завершенні Ен-Несірі вийшов віч-на-віч з Нойєром та пробив низом у лівий кут, однак Мануель врятував "червоних". Зрештою, з величезними труднощами Севілья дотягнула до овертаймів.

Андалусійці потужно почали додатковий час, вже на 91-й хвилині створивши супермомент: Ен-Несірі отримав передачу на хід у штрафний, прибрав останнього захисника (Алабу) та вистрілив у ближній кут з мінімальної дистанції – Нойєр перевів м'яч у стійку! Щоправда, у Юссефа був офсайд, який точно помітили б на повторі. Алаба вирішив одразу ж виправити свою помилку, пробивши зі стандарту, однак вийшло невдало. Ганс-Дітер Флік не витримав, знявши з гри Горецку з Ернандесом і кинувши у бій Девіса та Хаві Мартінеса.

Ендшпіль першого тайму був за Баварією. На 100-й хвилині Кімміх невдало замкнув простріл на ближню стійку, на 102-й Павар ледь не закинув м'яч з правого флангу за комірець Буну, а одразу після цього Толіссо пробивав з лівкого краю штрафного – точно в руки голкіперу. Зрештою, тиск мюнхенців давзя взнаки: на 104-й хвилині Баварія заробила кутовий, подачу з нього винесли на Алабу, а той, протиснувши Наваса, завдав удару під поперечину – Буну парирував перед собою, однак Хаві Мартінес головою зіграв на добиванні. 2:1!

Одразу з початком останніх 15-хвилинки Севілья побігла рятуватися. На 107-й атака "рохібланкос" з подачею на лівий край карного майданчика завершилась неточним ударом Ескудеро у падінні. Втім, далі мюнхенці повернули ініціативу, що вилилось у низку непоганих моментів – найкращий на 115-й хвилині змарнував Лєвандовскі, з лінії штрафного пробивши над поперечкою. На 120-й Роберт виходив віч-на-віч з і перекув Буну, але м'яч пролетів повз ворота. Севілья нічим відповісти не змогла. Зрештою, фінальний свисток зафіксував важку перемогу Баварії.

Таким чином, Севілья програла п'яту поспіль битву за Суперкубок УЄФА, а Баварія завоювала цей трофей вдруге у своїй історії. Браво!

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