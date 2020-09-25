Вчора, 24 вересня, Баварія завоювала свій черговий трофей – Суперкубок УЄФА. Мюнхенці у першому таймі обмінялись голами з Севільєю і лише у доданий час зуміли вирвати перемогу у матчі (2:1).

Баварія – Севілья – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Для форварда мюнхенців Томаса Мюллєра цей трофей став уже 26-м у кар'єрі. За цим показником він зрівнявся зі своїм колишнім одноклубником і партнером по збірній півзахисником Бастіаном Швайнштайгером. Обидва гравці відтепер вважаються найтитулованішими німецькими футболістами в історії.

Нагадаємо, Мюллер – вихованець Баварії і виступає за клуб з 2008 року. Він дев'ять разів ставав чемпіоном Німеччини, шість разів завойовував Кубок і п'ять разів – Суперкубок країни, по два рази вигравав Лігу чемпіонів і Суперкубок УЄФА, а також один раз ставав переможцем клубного чемпіонату світу. Крім того, Томас – чемпіон світу 2014 року у складі збірної Німеччини.

Мюллєр має всі шанси ще цього сезону стати одноосібним лідером за кількістю трофеїв, адже Швайнштайгер вже завершив кар'єру, в ході якої крім Баварії виступав за Манчестер Юнайтед і Чикаго Файр.

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