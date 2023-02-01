"Червоно-білі" не зможуть розраховувати на всіх новачків у Лізі Європи.

В зимове трансферне вікно Севілья підписала чотирьох гравців, але не всіх клуб зможе зареєструвати для Ліги Європи. Точніше, головному тренеру Хорхе Сампаолі доведеться вибирати, кого залишити поза заявкою. Про це повідомляє AS.

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УЕФА дозволяє лише три зміни щодо складу в порівнянні з груповою стадією. Колишній тренер "червоно-білих" Лопетегі вирішив не реєструвати Олівера Торреса, який при Сампаолі став ключовим гравцем. Отже, виключити із заявки доведеться когось із трійки Баде, Окампос чи Гуйє, які зимою приєдналися до клубу. Браяна Хіля це не торкнеться. Вінгера, який перейшов із Тоттенхема, буде легко внести в список В.

Нагадаємо, що Севілья в рамках плей-офф Ліги Європи зіграє проти ПСВ. Перший матч відбудеться через два тижні, а саме 16 лютого.

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