Іспанський хавбек Іско вперше вирішив спробувати свої сили за межами рідного чемпіонату.

Іско стане гравцем берлінського Уніона, повідомляє Partidazo Cope. Іспанець підпише контракт до кінця сезону з можливість продовження ще на рік.

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5-разовий переможець Ліги чемпіонів наразі є вільним агентом. Першу половину сезону він провів у Севільї (1 гол + 3 асисти), але в грудні розірвав угоду.

Уніон у поточному чемпіонаті сенсаційно нав'язує Баварії боротьбу за чемпіонство. Столична команда йде другою в таблиці з одним очком відставання.

Іско стане найзірковішим гравцем в історії скромного клубу, який роками стрибає вище голови. Іспанець 9 сезонів відіграв за Реал.

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