Нідерландець прийшов у конференц-залу, але не мав жодного наміру говорити про гру або ж відповідати на запитання журналістів. Натомість Куман зачитав заяву, яку ж сам написав, і пішов.

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За інформацією іспанської преси, фахівець шокував такою поведінкою клуб, який дізнався про все за кілька хвилин до прес-конференції. Водночас капітанам Барселони про свій намір тренер розповів заздалегідь. У своєму зверненні Куман попросив уболівальників та журналістів підтримати клуб в такі непрості часи.

"Команда на чолі зі мною перебуває у процесі перебудови. Фінансове становище залежить від спортивних результатів і навпаки. Це означає, що Барселона мусить перебудовуватися, не маючи можливості робити великі фінансові вливання. На це потрібен час. Цей процес заслуговує на підтримку. Словами і справами. Я знаю, що преса розуміє, що подібний період – не перший в історії клуб. Ми розраховуємо на вашу підтримку в цей час.

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Молоді таланти, які зараз є команді, можуть стати наступними зірками світового масштабу лише через кілька років. Щоб відродити таку команду, молодь повинна отримати такі ж умови, які були у Хаві та Іньєсти. Для цього потрібне терпіння. У Лізі чемпіонів ми не можемо сподіватися лише на диво. Поразку проти Баварії минулого тижня потрібно розглядати саме під таким кутом. Ми як команда дуже задоволені величезною підтримкою уболівальників у домашньому матчі проти Гранади", – сказав Куман.

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