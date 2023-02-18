Севілья в пошуках центрального захисника звернула свою увагу на Федеріко Гаттоні, захисника Сан Лоренсо. "Рохобланко" підписали контракт з гравцем до 2027 року, повідомляє офіційний сайт команди.

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Гаттоні – вихованець Сан Лоренсо де Альмагро. Вперше у складі своєї команди гравець з’явився в жовтні 2020 року в матчі Кубка аргентинської ліги. В цьому сезоні захисник відіграв в 11 іграх чемпіонату.

Згідно з домовленістю між клубами, Гаттоні до кінця сезону залишиться в Сан Лоренсо на правах оренди. Влітку він приєднається до Севільї. Сума трансферу складає 1,2 мільйона євро.

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