Севілья підписала потенційного суперника збірної України
19:32 - Читать на русском
Нідерландський захисник Карім Рекік продовжить кар'єру у Ла Лізі.
Севілья домовилась про підписання захисника Герти Каріма Рекіка, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Сторони узгодили контракт до літа 2025 року. За інфомрацією transfermarkt берлінський клуб отримав за 25-річного таланта 4 млн євро. Карім має досвід виступів за збірну Нідерландів, яка протистоятиме українцям на Євро-2020.
Герта на заміну Рекіку оголосила про трансфер 23-річного парагвайського оборонця Базеля Омара Альдерете.
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