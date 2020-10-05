Проблеми АЗ у новому сезоні не обмежуються вильотом з Ліги чемпіонів.

Після поразки від Динамо (0:2) алкмаарці не можуть здобути перемогу вже у трьох поспіль турах чемпіонату Нідерландів.

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Поєдинок з роттердамською Спартою перетворився для АЗ на справжній жах. Команда Арне Слота нищила суперника у першому таймі з рахунком 4:0 і сподівалася перервати неприємну серію. Промах Копмайнерса з пенальті на 40 хвилині здавався дрібницею.

Втім, у другому таймі ситуація кардинально змінилася. Спарта оперативно відіграла два голи, але гості схаменулися і нібито тримали оборону. На 85 хвилині новий удар – вилучення голкіпера АЗ Бізота. Решти часу роттердамцям вистачило, щоб зрівняти рахунок і остаточно шокувати "сирників" – 4:4.

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