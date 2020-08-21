Севілья – Інтер: форвард іспанців увійшов в історію Ліги Європи завдяки оригінальному дублю

Нападник у першому таймі проти Інтера встиг двічі відзначитись головою – на 12 та 33 хвилинах. Люк де Йонг став першим в історії футболістом, який забив два голи у фіналі Ліги Європи головою, інформує Squawka Football у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – відео голів

Також він став сьомим футболістом, який зробив дубль у фіналі ЛЄ (до уваги беруться всі фінали після перетворення Кубка УЄФА на ЛЄ). Раніше двічі в фінальному матчі Ліги Європи забивали Дієго Форлан, Антуан Грізманн (обидва – Атлетіко), Радамель Фалькао (Порту), Карлос Бакка, Коке (обидва – Севілья) і Еден Азар (Челсі).

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Люк де Йонг провів 45 матчів у всіх турнірах за Севілью, відзначився 8 голами та 4 асистами.

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