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Севілья – Інтер: форвард іспанців увійшов в історію Ліги Європи завдяки оригінальному дублю

21 серпня 23:36 - Читать на русском
Севілья – Інтер: форвард іспанців увійшов в історію Ліги Європи завдяки оригінальному дублю
Люк де Йонг забиває у ворота Інтера / Твіттер Севільї

Нападник Севільї Люк де Йонг встановив унікальний рекорд у фіналах ЛЄ.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

Нападник у першому таймі проти Інтера встиг двічі відзначитись головою – на 12 та 33 хвилинах. Люк де Йонг став першим в історії футболістом, який забив два голи у фіналі Ліги Європи головою, інформує Squawka Football у своєму Твіттері.

Севілья – Інтер – відео голів

Також він став сьомим футболістом, який зробив дубль у фіналі ЛЄ (до уваги беруться всі фінали після перетворення Кубка УЄФА на ЛЄ). Раніше двічі в фінальному матчі Ліги Європи забивали Дієго Форлан, Антуан Грізманн (обидва – Атлетіко), Радамель Фалькао (Порту), Карлос Бакка, Коке (обидва – Севілья) і Еден Азар (Челсі).

Нагадаємо, у сезоні 2019/20 Люк де Йонг провів 45 матчів у всіх турнірах за Севілью, відзначився 8 голами та 4 асистами.

Севілья вийшла у фінал ЛЄ, перегравши Ман Юнайтед: везіння нервіонців, брак класу у "дияволів" і топ-матч Банеги та Буну

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Севілья – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи
21 серпня
11100
Теги
Ліга Європи Інтер Інтер Севілья - Інтер Севілья Севілья Люк Люк де Йонг
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