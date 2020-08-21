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Севилья – Интер: форвард испанцев вошел в историю Лиги Европы благодаря оригинальному дублю

21 августа 23:36 - Читати українською
Севилья – Интер: форвард испанцев вошел в историю Лиги Европы благодаря оригинальному дублю
Люк де Йонг забил в ворота Интера / Твиттер Севильи

Нападающий Севильи Люк де Йонг установил уникальный рекорд в финале ЛЕ.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

Нападающий в первом тайме против Интера успел дважды отличиться головой – на 12 и 33 минутах. Люк де Йонг стал первым в истории футболистом, который забил два гола в финале Лиги Европы головой, информирует Squawka Football в своем Твиттере.

Севилья – Интер – видео голов

Также он стал седьмым футболистом, который сделал дубль в финале ЛЕ (учитываются все финалы после преобразования Кубка УЕФА на ЛЕ). Ранее дважды в финальном матче Лиги Европы забивали Диего Форлан, Гризманн (оба – Атлетико), Радамель Фалькао (Порту), Бакка, Коке (оба – Севилья) и Эден Азар (Челси).

Напомним, в сезоне 2019/20 Люк де Йонг провел 45 матчей во всех турнирах за Севилью, отличился 8 голами и 4 ассистами.

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Теги
Интер Интер Лига Европы Севилья - Интер Севилья Севилья Люк Люк де Йонг
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