Севилья – Интер: форвард испанцев вошел в историю Лиги Европы благодаря оригинальному дублю

Нападающий в первом тайме против Интера успел дважды отличиться головой – на 12 и 33 минутах. Люк де Йонг стал первым в истории футболистом, который забил два гола в финале Лиги Европы головой, информирует Squawka Football в своем Твиттере.

Севилья – Интер – видео голов

Также он стал седьмым футболистом, который сделал дубль в финале ЛЕ (учитываются все финалы после преобразования Кубка УЕФА на ЛЕ). Ранее дважды в финальном матче Лиги Европы забивали Диего Форлан, Гризманн (оба – Атлетико), Радамель Фалькао (Порту), Бакка, Коке (оба – Севилья) и Эден Азар (Челси).

Напомним, в сезоне 2019/20 Люк де Йонг провел 45 матчей во всех турнирах за Севилью, отличился 8 голами и 4 ассистами.

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