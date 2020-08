Севилья – Интер: форвард испанцев вошел в историю Лиги Европы благодаря оригинальному дублю

Only seven players have scored a brace in a #UEL final:



2010: Diego Forlán

2012: Radamel Falcao

2015: Carlos Bacca

2016: Coke

2018: Antoine Griezmann

2019: Eden Hazard

2020: Luuk de Jong



A brace of headers.