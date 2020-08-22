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ОЛІМПІК - ДИНАМО СЕВІЛЬЯ - ІНТЕР ШАХТАР - КОЛОС ТРАНСФЕРИ

Севілья – Інтер: Банега тепло попрощався з командою після фіналу Ліги Європи

11:08 - Читать на русском
Севілья – Інтер: Банега тепло попрощався з командою після фіналу Ліги Європи
Щасливий Евер Банега (ліворуч) / Твіттер Ліги Європи

Півзахисник Севільї Евер Банега дуже емоційно прокоментував свій останній, але водночас тріумфальний матч у складі команди Лопетегі.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Дієго Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Дієго Годін 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Дієго Годін
74’ Дієго Карлос

"Я покидаю клуб всього життя, але я щасливий. Я вдячний своїм колегам за те, що чергова наша мрія стала реальністю. Ми досягли успіху завдяки єдності та вмінню разом долати складні моменти.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Коли я зменшив оберти, Хулен Лопетегі сказав, що без наполегливої праці я нічого не досягну. Завдяки йому я перезарядив свої батарейки. Тепер – час радіти і відвезти кубок у Севілью. Це перемога для всього міста. Обійми з Лопетегі? Вийшло душевно. Це на знак подяки за роботу, виконану протягом усього року", – цитує слова легенди андалусійців офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що вже найближчими днями Евер Банега стане гравцем арабського колективу Аль-Шабаб – контракт було підписано ще взимку. Термін угоди з командою з Ер-Ріяда становить три роки. Загалом у цьому сезоні за Севілью аргентинець провів 43 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 11 асистів.

До слова, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

Севілья перестріляла Інтер у шаленому фіналі ЛЄ – повне дежавю імені Дніпра та унікальний рекорд Лукаку

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Севілья Севілья Севілья - Інтер Евер Евер Банега Ліга Європи Аль-Шабаб Аль-Шабаб
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