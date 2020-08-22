Севілья – Інтер: Банега тепло попрощався з командою після фіналу Ліги Європи

"Я покидаю клуб всього життя, але я щасливий. Я вдячний своїм колегам за те, що чергова наша мрія стала реальністю. Ми досягли успіху завдяки єдності та вмінню разом долати складні моменти.

Севілья – Інтер – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Коли я зменшив оберти, Хулен Лопетегі сказав, що без наполегливої праці я нічого не досягну. Завдяки йому я перезарядив свої батарейки. Тепер – час радіти і відвезти кубок у Севілью. Це перемога для всього міста. Обійми з Лопетегі? Вийшло душевно. Це на знак подяки за роботу, виконану протягом усього року", – цитує слова легенди андалусійців офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що вже найближчими днями Евер Банега стане гравцем арабського колективу Аль-Шабаб – контракт було підписано ще взимку. Термін угоди з командою з Ер-Ріяда становить три роки. Загалом у цьому сезоні за Севілью аргентинець провів 43 матчі, забив 3 м'ячі та віддав 11 асистів.

До слова, Севілья вшосте завоювала титул Ліги Європи, перемігши у фінальному поєдинку Інтер з рахунком 3:2.

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