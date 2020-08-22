Севилья – Интер: Банега тепло попрощался с командой после финала Лиги Европы

"Я покидаю клуб всей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта стала реальностью. Мы достигли успеха благодаря единству и умению вместе преодолевать сложные моменты.

Севилья – Интер – видео голов

Когда я сбавил обороты, Лопетеги сказал, что без упорного труда я ничего не добьюсь. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь – время радоваться и отвезти кубок в Севилью. Это победа для всего города. Объятия с Лопетеги? Получилось душевно. Это в благодарность за работу, выполненную в течение всего года", – цитирует слова легенды андалусийцев официальный сайт УЕФА.

Отметим, что уже в ближайшие дни Эвер Банега станет игроком арабского коллектива Аль-Шабаб – контракт был подписан еще зимой. Срок соглашения с командой из Эр-Рияда составляет три года. Всего в этом сезоне за Севилью аргентинец провел 43 матча, забил 3 мяча и отдал 11 ассистов.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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