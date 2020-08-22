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Севилья – Интер: Банега тепло попрощался с командой после финала Лиги Европы

11:08 - Читати українською
Севилья – Интер: Банега тепло попрощался с командой после финала Лиги Европы
Счастливый Эвер Банега (слева) / Твиттер Лиги Европы

Полузащитник Севильи Эвер Банега очень эмоционально прокомментировал свой последний, но одновременно триумфальный матч в составе команды Лопетеги.

12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
74’ Диего Карлос
 
Ромелу Лукаку 5’
Диего Годин 36’
5’ Ромелу Лукаку
12’ Люк де Йонг
33’ Люк де Йонг
36’ Диего Годин
74’ Диего Карлос

"Я покидаю клуб всей жизни, но я счастлив. Я благодарен своим коллегам за то, что очередная наша мечта стала реальностью. Мы достигли успеха благодаря единству и умению вместе преодолевать сложные моменты.

Севилья – Интер – видео голов

Когда я сбавил обороты, Лопетеги сказал, что без упорного труда я ничего не добьюсь. Благодаря ему я перезарядил свои батарейки. Теперь – время радоваться и отвезти кубок в Севилью. Это победа для всего города. Объятия с Лопетеги? Получилось душевно. Это в благодарность за работу, выполненную в течение всего года", – цитирует слова легенды андалусийцев официальный сайт УЕФА.

Отметим, что уже в ближайшие дни Эвер Банега станет игроком арабского коллектива Аль-Шабаб – контракт был подписан еще зимой. Срок соглашения с командой из Эр-Рияда составляет три года. Всего в этом сезоне за Севилью аргентинец провел 43 матча, забил 3 мяча и отдал 11 ассистов.

Напомним, Севилья в шестой раз завоевала титул Лиги Европы, победив в финальном поединке Интер со счетом 3:2.

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Севилья Севилья Севилья - Интер Эвер Эвер Банега Лига Европы Аль-Шабаб Аль-Шабаб
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