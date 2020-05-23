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Сетьєн зізнався, що захоплюється грою П'яніча – визначилась доля Ракітіча

21:17 156 Читать на русском
Сетьєн зізнався, що захоплюється грою П'яніча – визначилась доля Ракітіча
Луїс Суарес та Іван Ракітіч / Фото Zimbio

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн натякнув, що хотів би бачити хавбека Ювентуса Міралема П'яніча у своїй команді.

"Я завжди говорив, що мені подобаються чудові гравці, а Міралем П'яніч – прекрасний талант. Так можна сказати про багатьох футболістів, кого преса пов'язує з клубом.

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Ракітіч? Він входить в мої плани. Я не знаю, скільки часу на полі він провів в цьому сезоні, але він знає, що я буду розраховувати на нього", – цитує Сетьєна AS.

Нагадаємо, 32-річний хорват втратив гарантоване місце у стартовому складі Барси. У нинішньому сезоні Ла Ліги Іван провів 21 матч, в яких відзначився трьома асистами.

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Теги
Міралем П'яніч Міралем П'яніч Барселона Барселона Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Трансфери Барселони Іван Ракітіч Іван Ракітіч
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